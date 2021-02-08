Шаламе Руки-Ножницы и новый Найшуллер: что показывали в перерывах Супербоула

На эту тему Клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" с Томом Брэди выиграл Супербоул

В ночь с 7 на 8 февраля в США прошло одно из самых громких событий в американском спорте — игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США или просто Супербоул. Он важен не только для любителей футбола, но и для американских компаний и киностудий, которые используют это горячее время для того, чтобы прорекламировать свои товары и фильмы. Эфирное время Суперболуа считается не только одним из самых дорогих, но и невероятно популярным — ежегодно игру смотрят более 100 миллиона человек. Однако в этом году пандемия повлияла даже на этого гиганта — далеко не все компании ринулись занимать слоты под рекламу, сомневаясь в том, что игра привлечет столько же зрителей, как обычно. А киностудии не спешат анонсировать свои проекты, просто потому что до сих пор непонятно, когда их можно будет показать в кино. Тем не менее, самые смелые решились не менять традицию и сделали ставку на Супербоул. В нашей подборке — самые интересные ролики и трейлеры, которые показали в перерывах игры. Тимоти Шаламе в образе Эдгара Руки-Ножницы и Cadillac

' Youtube/ Cadillac'

Тимоти Шаламе перенял эстафету у Джонни Деппа и сыграл, нет, не Эдварда, А Эдгара Руки-Ножницы, чей образ вдохновлен культовым фильмом Тима Бертона. Вайнона Райдер, снимавшаяся в оригинале, сыграла его маму. Рекламный ролик рассказывает нам об обычном дне необычного человека с ножницами вместо рук. Конечно, ему очень нелегко среди людей, но мама находит способ поднять ему настроение — новый Cadillac, которым можно управлять без рук. Плоский Мэттью МакКонахи и Doritos

' Youtube/ Doritos'

"В последнее время я чувствую себя как-то странно…", — говорит Мэттью Макконахи, который неожиданно для себя и окружающих перешел в 2D формат и не может вернуться обратно. Теперь жизнь кажется ему неполной, он потерял почву под ногами, и помочь ему могут только новые начос Doritos, которые теперь продаются в 3D форме. Если учесть, что компания потратила более $50 млн, чтобы разработать идеальную треугольную форму для своих классических начос, страшно представить, во сколько им обошлась эта инновация. Еще один трейлер "Форсаж-9"

' Youtube/ FilmSelect Trailer'

Universal рекламирует продолжение популярной франшизы на Супербоул не в первый раз. Премьера первого трейлера фильма прошла именно на Супербуоле в прошлом году, однако из-за пандемии картина так и не вышла в прокат. В этом году "Форсаж-9" снова напоминает о себе зрителям — премьеру боевика перенесли на 26 мая 2021 года, однако все еще может поменяться. Новый фильм Шьямалана "Старое"

' Youtube/ Movieclips Trailers'

У зрителей появилась возможность взглянуть на новый триллер от главного мистификатора Голливуда М. Найта Шьямалана. Семья приезжает на безобидный с первого взгляда пляж, но затем обнаруживает, что это место по непонятным причинам делает людей старше. В фильме снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Томасин Маккензи и Элайза Скайлен. Картина была вдохновлена книгой "Замок из песка" Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса. В России премьера фильма назначена на 22 июля. Трейлер сериала "Сокол и Зимний Солдат"

' Youtube/ IGN'

Это далеко не первый трейлер нового мини-сериала Disney, один из них также как и "Форсаж-9" показывали на Супербоуле в прошлом году. По сюжету, Сэм Уилсон станет новый Капитаном Америкой и попытается справиться с новой миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Новый трейлер не рассказывает зрителям какие-то важные подробности сериала, но показывает несколько новых деталей. Проект должен выйти в марте на стриминге Disney+, который, к сожалению, недоступен в России. Трейлер фильма Ильи Найшуллера "Никто"

' Youtube/ Universal Pictures'

"Я работал на очень опасных людей". Звезда "Лучше звоните Соулу" Боб Оденкерк играет тихого семьянина с предположительно темным прошлым. Однажды он спасает женщину от нападения бандитов и становится мишенью местного наркодиллера, который не привык оставлять своих обидчиков безнаказанными. Сюжет ничего не напоминает? Да, похоже на "Джона Уика", ведь у фильмов один и тот же сценарист — Дерек Колстад. Режиссерам картины стал любитель графического насилия Илья Найшуллер. "Поездка в Америку-2" с Эдди Мерфи

' Youtube/ Amazon'