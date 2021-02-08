Московское метро получило бессрочную лицензию на реставрацию станций-памятников культуры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры России выдало московскому метрополитену бессрочную лицензию на реставрацию станций-памятников культуры. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям мосметро. В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, объектами культурного наследия регионального значения являются 15 из более 200 станций метро. Среди них "Автозаводская" (1943), "Бауманская" (1944), "Белорусская" (1952), "Киевская" (1954), "Красные Ворота" (1935), "Комсомольская" (1952), "Кропоткинская" (1935), "Маяковская" (1938), "Новокузнецкая" (1943), "Павелецкая" (1943), "Партизанская" (1944), "Семеновская" (1944), "Чистые пруды" (1935), "Электрозаводская" (1944) и "Университет" (1959).

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