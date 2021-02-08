В Петербурге к 200-летию с рождения Достоевского представят межмузейную выставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Масштабную межмузейную выставку подлинных предметов, связанных с жизнью и творчеством Федора Достоевского, представят в ноябре в Инженерном замке (относится к комплексу Русского музея) в Санкт-Петербурге к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге в понедельник директор Литературно-мемориального музея Достоевского Наталья Ашимбаева.

"Городская выставка, куратором которой выступает Музей Достоевского, должна состояться в залах Инженерного замка, где прошли годы учения Федора Михайловича Достоевского. В этой выставке примут участие и другие музеи, потому что на выставке в Русском музее могут быть только подлинные предметы. Это будет собрание уникальных вещей, с которыми смогут познакомиться посетители. Выставка должна открыться непосредственно в юбилейные дни, в ноябре", - сказала Ашимбаева.

По ее словам, готовность принимать участие в создании экспозиции уже выразили Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Театральный музей, а также ряд других учреждений, в том числе московских. Детали выставки, в том числе перечень экспонатов, еще прорабатываются, уточнила директор музея.

Еще одним событием, которое приурочено к 200-летию с рождения писателя, является реэкспозиция в самом музее Достоевского в Петербурге, отмечающем 50-летний юбилей с момента создания. "Мы начали работу над нашей четвертой литературной экспозицией с момента открытия музея. Сейчас идет сложный монтаж, - рассказала директор музея, добавив, что работы шли медленнее запланированного из-за коронавирусных ограничений. - К середине года она будет функционировать, а в ноябре точно будет представлена всем, кто придет в музей".

Кроме того, по ее словам, в начале июля планируется провести традиционный праздник - День Достоевского. "Сейчас идут переговоры, решается, где он будет. Конечно, это будет яркое, зрелищное событие", - отметила директор музея. В прошлом году из-за пандемии фестиваль впервые за 11 лет состоялся в онлайн-формате.

Музей также подготовил программу мероприятий к 140-й годовщине со дня смерти писателя, которая будет отмечаться 9 февраля. В этот день в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры состоится возложение цветов к могиле Достоевского, в соборе Владимирской иконы Божией Матери пройдет панихида. На вечере в музее актер Владимир Кошевой исполнит спектакль-читку "Детская сказка" по рассказу Достоевского "Маленький герой", также состоится показ видеоролика по повести "Двойник". Прямая трансляция Дня памяти Достоевского будет доступна на YouTube-канале музея.