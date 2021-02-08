В Старой Руссе 200-летию со дня рождения Достоевского посвятят фестиваль и выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Двухсотлетие со дня рождения Федора Достоевского отметят в Старой Руссе литературным фестивалем, виртуальной экскурсией для зарубежных театральных коллективов, выставками и международными конференциями. Об этом на пресс-конференции ТАСС в понедельник сообщила директор дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе Юлия Юхнович.

"Мы уже сформировали план проведения юбилейных мероприятий. Это будут и наши традиционные международные конференции, которые мы проводим в апреле и мае, разнообразные выставки, издательские проекты, среди которых - публикация монографии, посвященной старорусскому периоду жизни и творчества Достоевского. Это и общегородской праздник, который мы планируем провести в июле, но приурочим его ко дню города", - рассказала Юхнович.

Программа юбилейного года откроется 9 февраля, в день памяти писателя. В музее состоится презентация выставки "Достоевский в работах художников-иллюстраторов", на которой представят более 50 оригинальных произведений известных художников-графиков, в том числе Мстислава Добужинского и Михаила Ройтера, из фондов учреждения. Также в этом месяце реализуют проект виртуальной экскурсии "Театральный разговор о Достоевском" совместно с Новгородским областным театрально-культурным агентством. "Это будут три прямых включения из экспозиции дома-музея Достоевского и музея романа "Братья Карамазовы" для театральных коллективов из Италии, Польши, Финляндии, которые в этом году планируют поучаствовать в международном театральном фестивале Достоевского (в ноябре 2021 года - прим. ТАСС)", - отметила директор.

На апрель запланировали международную конференцию, тематику которой в этом году будет посвятят роману "Подросток". "Как мы знаем, история создания этого произведения связана с нашим городом, со Старой Руссой", - напомнила Юхнович. В конце мая исследователей творчества писателя пригласят на Международные Старорусские чтения "Достоевский и современность", в рамках которого пройдет круглый стол по вопросам изучения произведения "Братья Карамазовы".

Также планируется, что в сентябре в городе состоится Литературный фестиваль, посвященный писателю. "Это новый для нас формат. Мы хотим привлечь в Старую Руссу людей профессионального литературного сообщества - это и писатели, и поэты, и литературные критики", - отметила Юхнович. По ее словам, участники смогут представить свой взгляд на современный литературный процесс сквозь призму творчества Достоевского.

Директор рассказала, что в настоящее время при участии музея реализуется проект "Старая Русса - город Достоевского", инициированный городским центром туризма. Он нацелен на разработку новых туристических маршрутов и экскурсионных программ, рассказывающих о писателе. Так, предполагается создание аудиоэкскурсии по роману "Братья Карамазовы", театрализованный квест по мотивам творчества Достоевского и другие форматы. В ноябре юбилейную программу продолжат открытие двух вставок и показы спектаклей в рамках проведения международного театрального фестиваля Достоевского.

О Достоевском

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.

В Старую Руссу Достоевский приезжал в летний сезон на протяжении восьми лет. В этом городе он написал романы "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы", статьи для "Дневника писателя". Дом-музей Достоевского открылся 4 мая 1981 года, сейчас учреждение является филиалом Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.