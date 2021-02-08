Премьера комедии "Родные" состоялась в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьера комедии "Родные" Ильи Аксенова состоялась в понедельник в киноцентре "Октябрь" - cоздатели представили свою версию хита "Белые розы" в исполнении певицы Монеточки и актера Сергея Бурунова, исполнивших дочь и отца, и назвали картину "важной историей о преодолении травм", передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Родные" снят по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова в жанре роуд-муви. По сюжету главный герой узнает о смертельной болезни. Вместе с семьей отправляется на музыкальный Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту - выступить на главной сцене с песней собственного сочинения. В дороге отношения родителей и детей пройдут множество испытаний на прочность, а в жизни отца случится встреча, которую он ждал более 20 лет.

"Это важная история преодоления травм. Мы стали говорить о том, что травмы есть у нас всех не так давно. Мы старались сделать фильм все-таки приключением, путешествием, найти и радость, и любовь в том, что происходит. У кино есть всего две возможности - либо отражать действительность, как она есть, либо что-то пытаться найти, чего сейчас в ней нет, но хотелось бы, чтобы было. Наверное, это первый раз, когда у меня ощущение, что это смесь попытки отразить наши травмы и противопоставить им что-то", - поделился Крыжовников.

Роли в комедии исполнили Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко. Специально к выходу фильма создатели представили первым зрителям клип с кавер-версией хита "Белые розы".

Посвящение отцу

Соавторы сценария Казаков и Крыжовников ранее вместе работали над комедией "Самый лучший день". По словам Казакова, после завершения съемок этого проекта он поехал в путешествие вместе с родителями, и тогда ему пришла идея "Родных". Казаков назвал "Родных" историей про поколенческий конфликт, про то, как "эмоционально незрелый человек взаимодействует со свой семьей, своими детьми, которые эмоционально более взрослые, чем он сам". "Наше кино - отчасти о несвободе, эмоциональной, внутренней, которая проявляется в результате страхов. <...> Для меня очень важно, что наше кино о том, что эти страхи можно преодолеть и стать свободным. Оно дает надежду на то, что следующее поколение, будущее, или даже наше преодолеет страх и станет свободным", - добавил он.

Исполнитель главной роли Бурунов признался, что такие проекты, как фильм "Родные" встречаются раз или два в жизни. "Эти бриллианты кладешь в сердце и будешь всю жизнь вспоминать. Я очень благодарен всем создателям этого фильма, небесам, родителям. Папа, я знаю, ты здесь, в зале. Я бы хотел посвятить этот фильм тебе. Я пытался быть максимально искренним в этой работе", - подчеркнул артист.

Картина создана кинокомпанией Hype Film при поддержке телеканала ТНТ и Минкультуры РФ. В широкий прокат она выходит 11 февраля.