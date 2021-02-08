Центр театра и кино Михалкова представил премьеру спектакля "Цветы запоздалые" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова представил свою первую премьеру за период пандемии - музыкально-драматический спектакль по мотивам повести Антона Чехова "Цветы запоздалые. Маленький роман". Для премьеры театр выбрал Екатеринбург, при этом часть билетов на спектакль была подарена борющимся с коронавирусом свердловским медикам и волонтерам, сообщила журналистам представитель благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале Анастасия Лукичева.

"Помощь медикам, волонтерам, которые боролись в период пандемии, это просто наша обязанность - хоть каким-то образом, но создать им приятную красочную атмосферу, чтобы они могли прийти и немножечко отдохнуть", - сказала Лукичева.

Директор Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Игорь Попов уточнил, что это первый спектакль, выпущенный театром в период пандемии. После премьеры в Екатеринбурге постановку режиссера Анны Айрапетянц представят в Москве. В ней приняли участие актеры Полина Борунова, Александр Ведменский, Георгий Иобадзе и Тамара Разоренова, а также лауреат известных международных конкурсов, пианистка Элеонора Карпухова.

Попов также добавил, что у центра с Екатеринбургом сложилась особая связь после создания владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским фонда, направленного на поддержку Центра театра и кино Михалкова. По его словам, в планах центра и в дальнейшем представлять постановки в Екатеринбурге.

Так, по словам Лукичевой, региональная премьера нового спектакля Никиты Михалкова "12" пройдет именно в Екатеринбурге, его представят жителям Урала сразу после премьеры в Москве, которая запланирована на 24 апреля. Уральский город станет первым, где спектакль будет представлен после столицы.

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова был создан в октябре 2019 года. Его основной задачей является популяризация русской литературы и драматургии.