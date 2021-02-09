Умер французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер

ТАСС, 9 февраля. Французский сценарист и режиссер, лауреат премии "Оскар" за короткометражный фильм "Счастливая годовщина" (1962) Жан-Клод Каррьер умер в понедельник в возрасте 89 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на дочь Каррьера.

По ее словам, он не страдал каким-либо конкретным заболеванием и умер во сне в своем доме в Париже. Она также добавила, что Каррьер будет похоронен в месте, где родился - деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.

Каррьер известен как сценарист более чем 140 фильмов, в числе которых "Скромное обаяние буржуазии" (1972), "Невыносимая легкость бытия" (1989), "Сирано де Бержерак" (1990), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018). В короткометражном фильме "Счастливая годовщина", который принес ему "Оскар", он выступил не только в качестве сценариста, но и режиссера. Он также стал режиссером картин "Разрыв" (1961) и "Маникюрные ножницы" (1969).