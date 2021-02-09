Выставка к 200-летию со дня рождения Афанасия Фета пройдет в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка "Быть Фетом", приуроченная к 200-летию со дня рождения поэта, пройдет в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля с 4 марта по 16 мая. Об этом сообщает во вторник пресс-служба музея.

Выставка разместится в Доме И. С. Остроухова в Трубниках. В первом зале представлены стихи, переведенные в аудиовизуальную форму. Как отметили в пресс-службе, звуковые, зрительные и световые метафоры позволяют погрузиться в пространство поэзии Афанасия Фета. Второй зал - биографический. Он представляет собой собрание жизненных сюжетов, конструирующих цельный образ поэта. "При этом рассказ о Фете здесь может начаться в любой точке его биографии", - отмечают в музее. Третий зал экспозиции "Быть Фетом" посвящен взглядам и оценкам современников поэта - романсам, пародиям, откликам.

В экспозицию войдут оригинальные архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля и других крупнейших музеев, библиотек и архивов России. Ранее, 5 декабря - в день 200-летия со дня рождения Фета, начала работу виртуальная часть экспозиционного проекта "Быть Фетом". В онлайн-пространстве прошли лекции, экскурсии и творческие встречи.