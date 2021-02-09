Художественным руководителем "Гоголь-центра" назначен Алексей Агранович

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр" назначен Алексей Агранович. Он вступит в должность 26 февраля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного Департамента культуры.

"Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Алексей Агранович - актер, режиссер и продюсер, родился в 1970 году. Работает в театре, кино и на телевидении. Сыграл роли в фильмах "О чем говорят мужчины" (2010), "Кислота" (2018), "Юморист" (2018), "Выше неба" (2019). Является одним из актеров московского театра "Квартет И" с 1998 года и театральным режиссером "Гоголь-центра" с 2014 года.

Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля.

В свою очередь Серебренников попрощался во вторник с труппой театра "Гоголь-центр", обратившись к коллегам на своей странице в Instagram. Он поблагодарил всех за уникальный опыт. Серебренников также добавил, что "Гоголь-центр" как идея и как театр продолжит жить.

2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году.