В "Зарядье" пройдет концерт к 115-летию со дня рождения Шостаковича

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Все пятнадцать симфоний Дмитрия Шостаковича прозвучат в московском зале "Зарядье" в год 115-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе зала.

"С 17 февраля по 24 декабря 2021 года в зале "Зарядье" прозвучит цикл симфоний Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Масштабный проект приурочен к 115-летию со дня рождения композитора", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы отметили, что "по мере удаления эпохи, в которой жил композитор, масштаб созданного им становится очевиднее, и в то же время многое требует пояснений, поскольку социальный контекст в творчестве Шостаковича имеет важное значение". Поэтому был создан цикл лекций "Разговор о Шостаковиче", которые прочитают журналисты, музыковеды и музыканты. "Лекции будут начинаться за час до концерта. Попасть на лекцию можно по билету на концерт того же дня и после регистрации на сайте", - рассказали в "Зарядье".

Цикл откроет Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова с Девятой симфонией, солистами выступят сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Полина Шамаева и тенор Михаил Губский. Также в проекте примут участие Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российский национальный оркестр и дирижер Михаил Плетнев, Камерный оркестр "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова, Новосибирский и Красноярский академические филармонические оркестры, Уральский академический филармонический оркестр, Челябинский симфонический оркестр, оркестр "Персимфанс".

115-летие со дня рождения советского композитора, пианиста, народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича будет отмечаться 25 сентября. Шостакович - автор 15 симфоний, трех балетов, опер "Нос", "Леди Макбет Мценского уезда" и других сочинений. Композитор скончался в 1975 году.