Агранович обсудит с Серебренниковым будущее "Гоголь-центра"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович сообщил ТАСС во вторник, что приказ о его назначении пока не подписан. Он добавил, что говорить о конкретных планах сможет после встречи с коллективом театра и Кириллом Серебренниковым.

Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры ТАСС сообщили, что Агранович назначен новым худруком "Гоголь-центра" с 26 февраля.

"Пока могу сказать, что приказ этот есть, он еще не подписан. Принимая это решение, я осознаю всю ответственность, которая на мне лежит. Но говорить о чем-либо конкретном я смогу только после того, как вступлю в должность и поговорю с коллективом и Кириллом Семеновичем", - сказал Агранович.

Алексей Агранович - актер, режиссер и продюсер, родился в 1970 году. Работает в театре, кино и на телевидении. Сыграл роли в фильмах "О чем говорят мужчины" (2010), "Кислота" (2018), "Юморист" (2018), "Выше неба" (2019). Является одним из актеров московского театра "Квартет И" с 1998 года и театральным режиссером "Гоголь-центра" с 2014 года.