Спецпоказы фильмов Никиты Михалкова организуют в "Москино"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кинотеатр "Москино Факел" с 13 по 17 февраля проведет спецпоказы фильмов режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинотеатра.

"С 13 по 17 февраля в кинотеатре "Москино Факел" пройдет ретроспектива фильмов Никиты Михалкова, приуроченная к 45-летию создания картины "Неоконченная пьеса для механического пианино", - сообщили в пресс-службе.

Фильм был снят в 1976 году, а его мировая премьера состоялась в 1977 году. Лента была отмечена призами международных кинофестивалей в Сан-Себастьяне, Чикаго и национальной кинопремией Италии "Давид ди Донателло".

"Пересмотреть фильм снова на большом экране можно будет в кинотеатре "Москино Факел". В программу "Синематека: Никита Михалков" также вошли и другие картины мастера - дебют режиссера в жанре вестерн "Свой среди чужих, чужой среди своих", фильм о кино и Гражданской войне "Раба любви" и драма по пьесе Александра Володина "Пять вечеров", - уточнили в пресс-службе

Первый сеанс пройдет 13 февраля в 16:20. Полное расписание размещено на официальном сайте "Москино".

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам "с пленки". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч 35 мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".