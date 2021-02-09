Музей Пушкина будет работать бесплатно в день памяти поэта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Государственном музее А.С. Пушкина 10 февраля состоится концерт и выставка, приуроченные к 184-летию со дня гибели поэта. Посетить учреждение можно будет бесплатно по предварительной регистрации, сообщила пресс-служба музея.

"Десятого февраля в Государственном музее А.С. Пушкина пройдет день памяти поэта. По традиции в эту дату музей А.С. Пушкина и его филиалы будут работать в режиме "открытых дверей". Вход в музей, на все мероприятия и экскурсии - бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Помимо главного здания 10 февраля можно будет посетить бесплатно мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате, Дом-музей В.Л. Пушкина, музей И.С. Тургенева, мемориальную квартиру Андрея Белого.

Память поэта почтут минутой молчания. С посвящением Пушкину выступит журналист, писатель, фотограф Юрий Рост. Также состоится концерт, где прозвучат стихи, отрывки из произведений и музыкальные композиции на стихи Пушкина в исполнении мастеров искусств, артистов московских театров, солистов и музыкантов Государственной капеллы имени Вадима Судакова. В этот же день состоится специальный показ выставки "Пушкина нет дома". В экспозицию вошли работы Роста, созданные фотохудожником в мемориальной квартире А.С. Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге.​​​​​​

"27 января 1837 года стал роковым днем в истории русской культуры. В этот день в 5 часов пополудни за Черной речкой под Петербургом Александр Пушкин в поединке чести стрелялся с французом Жоржем Дантесом. Два дня спустя, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, сердце смертельно раненного на дуэли поэта остановилось", - добавляют в музее.