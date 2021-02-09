СМИ: умер индийский актер и продюсер Раджив Капур

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля. /ТАСС/. Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын знаменитого Раджа Капура, умер во вторник в Мумбаи в возрасте 58 лет. Как сообщает сайт газеты The Times of India, причиной смерти стал сердечный приступ.

Раджив Капур, которого в семье называли Чимпу, - выходец из знаменитой индийской кинематографической династии Капуров. Он - сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура, брат звезд Болливуда Риши Капура и Рандхира Капура. Его дядями были также звезды болливудского кинематографа Шамми и Шаши Капуры.

Чимпу начал сниматься в лентах своего отца. Советскому, а потом и российскому зрителю Раджив Капур знаком по фильмам "Небеса" (Aasmaan, 1984), Zabardast ("Могущественный", 1985) и другим. Он также сыграл главную роль в популярном среди российских поклонников индийского кино фильме "Ганг, твои воды замутились" (Ram Teri Ganga Maili, 1985). Как режиссер и продюсер он также снял несколько лент, самая известная в России из которых - "Книга любви" (Prem Granth, 1996).

В последние годы Раджив отошел от кино, но намеревался вернуться на большой экран с ролью в фильме известного режиссера Ашутоша Говарикера "Младший Тулсидас" (Toolsidas Junior).