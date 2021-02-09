В омском музее открыли выставку, посвященную путешествиям Достоевского за границу

ОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная зарубежным путешествиям Федора Достоевского, открылась в среду в Омске, где знаменитый писатель пробыл на каторге с 1850 по 1854 год. На ней представлены фотографии, сделанные им за рубежом, старинные открытки с изображением мест, где он жил, выдержки из воспоминаний и его произведения на иностранных языках.

"Выставка состоит из нескольких десятков экспонатов, которые раскрывают тему путешествий Федора Михайловича по западноевропейским странам. Эта экспозиция даст представление жителям Омска, города, оказавшего непосредственное влияние на судьбу и творчество Достоевского, о зарубежных годах его жизни, даст возможность мысленно попутешествовать вместе с ним", - сказала ТАСС составитель выставки, научный сотрудник Омского государственного музея им. Ф. М. Достоевского Ольга Овчинникова.

На выставке посетители смогут увидеть коллекцию почтовых карточек начала XX века. "Они представлены в качестве иллюстративного материала по тем городам, где путешествовал Федор Михайлович. Они уникальны тем, что ни в одном музее нет полной коллекции таких карточек, - рассказала Овчинникова. - К тому же они дают представление о тех городах, которые не сохранились в том виде, в каком были при Достоевском. Например, о Дрездене, который в 1945 году разбомбили американцы, и там не сохранились ни дом, ни улица, по которой гулял писатель".

На экспозиции представлены также исторические и современные фотографии тех мест, которые сохранились: дома в Женеве, виллы писателя Ивана Тургенева в Баден-Бадене; фотографии самих писателей. Среди раритетов - несколько изданий XIX века произведений Достоевского, дневники писателя. На выставке организаторы также разместили выдержки из писем Достоевского, из дневников его супруги, которые рассказывают о его пребывании в разных городах, издания его произведений на иностранных языках.

Из письма Достоевского, написанного в Женеве, взяли и название выставки "А мне Россия нужна". "И как можно выживать жизнь за границей? Без родины - страдание, ей-богу! А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна (не говорю уже об остальной жизни), да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься", - писал Достоевский. Всего же писатель бывал за границей восемь раз, прожив там в общей сложности около 5,5 года.

Достоевский в Омске

На омской каторге он пробыл с 1850 по 1854 год. Писать в остроге запретили, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевского сослали в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел преступников, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Достоевского.