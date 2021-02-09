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Любимова назвала радостной новостью назначение Аграновича на пост худрука "Гоголь-центра"

Ранее стало известно, что департамент культуры Москвы не стал продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала радостной новостью назначение Алексея Аграновича на пост художественного руководителя "Гоголь-центра".

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"То, что Алексей Агранович возглавит театр - очень радостная новость, мы его от всего сердца поздравляем", - сказала Любимова в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован на сайте издания во вторник.

Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры ТАСС сообщили, что Агранович назначен новым худруком "Гоголь-центра" с 26 февраля.

Агранович позднее сказал ТАСС, что приказ пока не подписан. Он добавил, что говорить о конкретных планах сможет после встречи с коллективом театра и Серебренниковым.

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