Любимова назвала радостной новостью назначение Аграновича на пост худрука "Гоголь-центра"

"То, что Алексей Агранович возглавит театр - очень радостная новость, мы его от всего сердца поздравляем", - сказала Любимова в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован на сайте издания во вторник.

Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры ТАСС сообщили, что Агранович назначен новым худруком "Гоголь-центра" с 26 февраля.

Агранович позднее сказал ТАСС, что приказ пока не подписан. Он добавил, что говорить о конкретных планах сможет после встречи с коллективом театра и Серебренниковым.