До 70 экспертов выступят на "Балтийском культурном форуме" в Светлогорске 25-27 февраля

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Третий "Балтийский культурный форум" пройдет в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря в Калининградской области с 25 по 27 февраля. На площадке театра эстрады "Янтарь-холл" обсудят вопросы цифровизации услуг и формирование информационного пространства, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Конференция ["Балтийский культурный форум"] пройдет в офлайн- и онлайн-формате. В связи с противоэпидемическими требованиями посетить мероприятия форума лично смогут не более 400 человек - в основном представители сферы культуры, искусства и образования. Также будут организованы видеотрансляции сессий, часть спикеров выступит дистанционно", - говорится в сообщении.

В качестве спикеров на форуме выступят порядка 70 экспертов в сфере культуры и искусства. Ожидается участие представителей Министерства культуры РФ, российских регионов, известных деятелей культуры, искусства и образования, в том числе генерального директора государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольги Хомовой, генерального директора Государственного академического Большого театра России Владимира Урина, генерального директора "Росконцерта" Андрея Малышев (дистанционно), директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока, ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского, ректора Российского государственного института сценических искусств Натальи Пахомовой.

Деловая программа включает пленарное заседание, секционные заседания, панельные дискуссии, воркшопы, дискуссионные клубы, презентации, круглые столы и семинары. 27 февраля форум завершится гала-концертом солистов балета и оркестра Большого театра России.

"Балтийский культурный форум" организован Министерством по культуре и туризму Калининградской области при поддержке Министерства культуры РФ, при партнерстве Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ России, АНО "Фестивальная дирекция" Калининградской области, театра эстрады "Янтарь-холл", Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.