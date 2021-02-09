Министр культуры РФ и посол Италии в РФ обсудили подготовку к Году музеев

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова и посол Италии в РФ Паскуале Терраччано обсудили ход подготовки к проведению перекрестного Года музеев России и Италия в 2021-2022 годах. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении посольства на странице в Facebook.

"Стороны еще раз подтвердили высокий уровень итало-российского сотрудничества в области культуры, в рамках которого в ближайшие месяцы начнутся крупные проекты во всех основных сферах нашего взаимодействия в ожидании старта итало-российского перекрестного Года 2021-2022, посвященного музейным обменам", - говорится в сообщении.

Центральным событием перекрестного года будет форум "Российско-итальянский музейный диалог". В число его участников войдут руководители самых крупных и известных музеев двух государств.

В России планируется провести выставку, посвященную Венеции в эпоху Казановы в Москве, в "Царицыно", а также выставку, посвященную художнику Джузеппе Арчимбольдо в Государственном музее имени Пушкина. Также запланирован проект, в котором примут участие картины из собраний музеев двух городов, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса - Бергамо и Брешиа, и работы из музеев этих городов приедут в Музей имени Пушкина.

При этом в Италии пройдут выставки, посвященные жизни и творчеству писателя Федора Достоевского и российскому композитору Сергею Рахманинову.