В Поволжье проведут мероприятия к 115-летию со дня рождения поэта Джалиля

ТАСС, 10 февраля. Цикл культурных мероприятий, приуроченный к 115-летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, начнется в среду в Татарстане и Оренбургской области. Основные события запланированы на 15 февраля, в день рождения Джалиля.

"Каждый год, 15 февраля, мы отмечаем важное событие - день рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза - Мусы Джалиля. Всего 38 лет прожил Муса Джалиль, но сумел оставить о себе добрую память, которая идет от поколения к поколению", - говорится в комментарии библиотекаря инновационно-методического отдела Республиканской юношеской библиотеки Майи Большебородовой, предоставленном ТАСС учреждением.

Республиканская юношеская библиотека (Казань) проведет в среду читательскую конференцию, ее начало запланировано на 11:00 мск. Посетителей планируют познакомить с детскими годами Джалиля и его довоенным творчеством, историей жизни поэта в фашистских стенах. В программу читательской конференции, по словам Большебородовой, также вошли обзор книжной выставки "По следам оборванной песни" с литературой о Джалиле из краеведческого фонда библиотеки, игра-викторина "Жизнь, как подвиг", а также просмотр видеофрагмента о музее поэта в Казани из документального фильма "Литературная Казань", созданного сотрудниками библиотеки.

В Оренбуржье, где родился Джалиль, мероприятия по случаю 115-летия поэта продлятся до 19 февраля. На его малой родине - в Шарлыкском районе - откроется выставка "Образ поэта-героя в изобразительном искусстве", школы проведут часы мужества. В библиотеке культурного-досугового центра запланированы "Джалиловские чтения".

К юбилейной дате камерный оркестр Оренбургской филармонии под управлением заслуженного артиста Башкирии Раушана Якупова подготовил тематическую программу "Посвящение поэту". 11 февраля слушателям представят отрывки из оперы татарского композитора Назиба Жиганова "Джалиль" и симфонической увертюры "Нафиса", а также песни советских композиторов Азона Фаттаха, Зары Левиной, написанные на стихи Джалиля.

Муса Джалиль (Залилов Муса Мустафович) родился 15 февраля 1906 года в татарской деревне Мустафино бывшей Оренбургской губернии (сейчас - Шарлыкский район Оренбургской области), умер 25 августа 1944 года в Берлине. С первых дней Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попав в плен, поэт продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что был приговорен к смертной казни. Стихи Джалиля переведены с татарского на 70 языков мира.