Юрий Башмет представит музыкальный спектакль "Свидание в Москве"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера спектакля на музыку Александра Чайковского "Свидание в Москве" в постановке Павла Сафонова пройдет в среду в Москве в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет", - подчеркнули организаторы.

Башмет в разговоре с журналистами признался, что ждет многого от премьеры мюзикла.

"Я помню и люблю песни "А я иду, шагаю по Москве" и "Московские окна". Но очень давно ничего специального о Москве не делали. Мы представим большое произведение, посвященное Москве, с замечательным сюжетом, - рассказал он. - Несколько номеров были опробованы нами в новогодней программе и произвели огромное впечатление. Это большое достижение автора".

Премьера пройдет на сцене Московского Художественного академического театра им. М. Горького, который специально откроет свою оркестровую яму, спрятанную под первыми тремя рядами партера. "Здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь - одна из лучших в России", - отметили в пресс-службе.

Второй Зимний международный фестиваль искусств проходит в Москве с 18 января по 12 февраля.