В Петербурге ко Дню памяти Пушкина подготовили экскурсии и трансляцию из квартиры поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Показы спектаклей по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, онлайн-трансляцию из его квартиры на набережной Мойки, тематические пешеходные экскурсии и выставки пройдут в Санкт-Петербурге в среду, в День памяти поэта. Свои программы для публики в разнообразных форматах подготовили Всероссийский музей А. С. Пушкина, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и многие другие учреждения культуры.

"10 февраля исполняется 184 года со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Ко Дню памяти поэта учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили более 40 мероприятий. Театр "Санкт-Петербургъ Опера" представит оперу "Евгений Онегин", "Петербург-концерт" подготовил музыкальный спектакль-эскиз по опере "Пиковая дама", а в театре "Мастерская" продолжатся премьерные показы спектакля "Руслан и Людмила". Хор и Симфонический оркестр Капеллы представят произведение Андрея Петрова - вокально-поэтическую симфонию "Пушкин", - сообщили журналистам в комитете по культуре города.

События в Музее Пушкина

В связи с действующими ограничениями из-за эпидемии коронавируса старейший пушкинский музей страны - Всероссийский музей А. С. Пушкина - перенес основные памятные мероприятия к годовщине в онлайн-формат. Двор музея будет открыт для всех, кто придет возложить цветы к подножию памятника поэту, однако посетителей попросили не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

В 14 часов на портале Культура.рф и на странице музея во "ВКонтакте" состоится трансляция из квартиры Пушкина на Мойке, 12. Как рассказала на пресс-конференции в преддверии Дня памяти заведующая Мемориальным музеем-квартирой поэта Галина Седова, участники события смогут в онлайн-режиме пройти тем же самым маршрутом, по которому шли жители Петербурга в 1837 году, чтобы поклониться Пушкину у его гроба. С 16 часов в соцсетях музея будут показывать видеообращения известных деятелей культуры, в их числе - Сергей Безруков, Александр Городницкий, Светлана Крючкова, Евгений Миронов и другие.

В этот день музей также будет проводить две пешеходные экскурсии. Это "Последний день Пушкина" - о событиях последних дней января 1837 года, дуэли и смерти поэта, а также "На Мойке близ Конюшенного мосту" - о жизни поэта в Петербурге, о культурной и литературной жизни города в пушкинскую эпоху. Сеансы будут проводиться в дневные часы каждые 30 минут.

Старинные куклы, экскурсии и литературный митинг

В Театре марионеток им. Е. С. Деммени в этот день состоится экскурсия по экспозиции старинных кукол, созданных для спектаклей театра по сказкам Пушкина. Тематические экскурсии также пройдут в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Доме-музее Ф. И. Шаляпина и Музее театрального и музыкального искусства.

На месте последней дуэли Пушкина у Черной речки (сквер между Коломяжским проспектом и улицей Матроса Железняка) состоится традиционный литературный митинг, сообщили в администрации Приморского района. Поэты и воспитанники театральных студий Приморского культурного центра будут читать стихи Пушкина, а также декламировать посвященные ему авторские произведения. Участники митинга возложат цветы к памятнику поэта и почтят его память минутой молчания.