Бертман покажет в театре "Геликон" свою версию оперы "Тоска"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Геликон-опера" в среду включит в свой репертуар оперу Джакомо Пуччини "Тоска". Сюжет одной из самых популярных опер здесь решили интерпретировать, сообщил художественный руководитель театра, режиссер спектакля Дмитрий Бертман.

"Интерпретация "Тоски" - это очень большая редкость. Все постановки, которые есть, в принципе одинаковые, - отметил Бертман. - Мне захотелось в этом спектакле посмотреть на историю с позиции адвоката каждого героя".

Новый взгляд

События оперы, мировая премьера которой состоялась в 1900 году, происходят на фоне битвы Наполеона при Маренго в июне 1800 года. В традиционной версии в центре стремительного сюжета - драма развивается менее чем за сутки в охваченном революционными настроениями Риме - певица Флория Тоска и ее возлюбленный, художник Марио Каварадосси, который укрывает беглого республиканца Анджелотти. Глава тайной полиции барон Скарпиа, влюбленный в Тоску, намерен не только отыскать беглеца, но и отправить своего соперника на эшафот.

Добившись показаний от Тоски о беглеце, Скарпиа делает ей непристойное предложение в обмен на спасение художника - казнь Каварадосси будет лишь инсценировкой. Девушка соглашается, но получив бумаги, которые помогут ей и возлюбленному художнику покинуть Рим, убивает Скарпиа. Однако обещание шефа полиции оказывается обманом: ружья солдат стреляют не холостыми патронами.

"Я увидел в итальянском тексте, что Тоска почему-то переходит со Скарпиа на "ты". Почему? От невоспитанности? Я стал фантазировать на эту тему и подумал, а что если не делать Скарпиа злодеем?" - рассказал Бертман.

В его версии Скарпиа предстает бывшим мужем Тоски. "Палаццо, в котором он живет, - это мемориал Тоски: там ее костюмы, портреты, сухие цветы после ее премьер. Он живет ею, - аргументировал свою догадку режиссер. - И вдруг Тоска находит Каварадосси, отношения с которым делают ее с виду истеричной. Ее ревность к маркизе Аттаванти может быть не без причин. Это настоящий детектив".

Посмотреть на драматургию под другим углом заставил сам композитор, говорит Бертман. "С Пуччини не нужен режиссер, он сам - режиссер: все как саундтрек в фильме", - заметил постановщик.

При всем этом геликоновцы не сделали ни единой купюры в оригинальном материале оперы. Над постановкой также работали дирижер Валерий Кирьянов, художник-сценограф Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, художник по свету Дамир Исмагилов и хормейстер Евгений Ильин.

Захватывающий триллер

Премьерная серия продлится по 14 февраля. Опера и в будущем останется в репертуаре "Геликона", где подготовили целых пять составов исполнителей. "Эта опера может заразить любого зрителя, даже того, который никогда не был в опере. Она увлекает своим триллером, убийствами, страстью, любовью - там все, что возможно", - заметил Бертман.