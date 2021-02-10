Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020) включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

Номинация за лучший документальный фильм

Документальный фильм "Гунда" (2020) российского режиссера Виктора Косаковского также вошел в короткий список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Черно-белая картина, в которой не звучит человеческая речь, посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США ранее был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика газеты The New York Times Минолы Даргис. По ее словам, фильм отличает "изысканно-красивый взгляд на животный мир". Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс, известный по фильмам "Гладиатор" (Gladiator, 2000), "Джокер" (Joker, 2019) и другим.

Вместе с "Гундой" на включение в окончательный список претендентов на "Оскар" в номинации за лучший документальный полнометражный фильм претендуют 14 картин. В частности, за право оказаться в пятерке номинантов поборется американская картина "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya, 2020) режиссера Дэвида Фрэнса. Кроме того, данная картина представлена в коротком списке претендентов на "Оскар" в категории за лучшие визуальные эффекты.

В прошлом году в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" вошла другая картина Косаковского - "Акварель" (2018). Однако в заключительный список номинантов на кинопремию фильм Косаковского, являющегося членом европейской и американской киноакадемий, включен не был.

Оглашение претендентов на кинопремию пройдет в этом году 15 марта. 93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля.