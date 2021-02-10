Стали известны лауреаты премии ЦФО в области литературы и искусства за 2020 год

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства за 2020 год, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе премии.

"Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2020 год. Соискателям было предложено представить проекты на тему "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях искусства", - говорится в сообщении.

Лауреатами стали президент национального балета "Кострома" Елена Царенко, специалист по древнерусскому искусству Магдалина Гладкая, международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", а также заслуженная артистка РСФСР, актриса театра "Школа современной пьесы" Елена Санаева. Они получат дипломы и премии в размере 500 тыс. рублей.

Всего на премию претендовали 99 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: "За просветительскую деятельность в сфере культуры", "За создание проектов и произведений литературы и искусства", "За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства", "Театральное искусство".

Дополнительно благодарственными письмами полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева отметят шесть проектов по отдельным направлениям. С учетом эпидемиологической ситуации дата проведения торжественной церемонии вручения премии объявят позже.

"Безусловно, лауреаты премии ЦФО чаще всего хорошо известны у себя на малой родине. Это достойные люди, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их не всегда знают. Проводя из года в год большую работу вместе с регионами и экспертами, мы не только выбираем лучших, мы открываем новые имена. Это и есть главная задача премии", - отметил Щеголев, чьи слова приводятся в сообщении.

О премии

Премию ЦФО в области литературы и искусства учредили в 2004 году. Она ежегодно присуждается за наиболее яркие произведения литературы и искусства, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в отечественную культуру.

Главной целью премии является поддержка культуры и искусства регионов Центрального федерального округа. Благодаря усилиям лауреатов премии возрождены Романовская и Петровская игрушки, продолжает работать мануфактурная музыкальная мастерская по изготовлению Ливенской гармони. Лауреаты премии внесли свой вклад в сохранение и реставрацию шедевров классической архитектуры и живописи, создание таких значимых российских памятников, как мемориальный комплекс "Хацунь", Ярославский мемориал "Хоккейное братство", Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой.