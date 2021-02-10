"Москино" откроет киноклуб "Диалог" с 16 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Киноклуб "Диалог", проект направлен на возрождение традиции киноклубов в актуальном и современном формате, откроется в Москве 16 февраля. Организатором проекта станет "Москино", об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"Каждую неделю в кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" будут проходить показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями. Первое мероприятие киноклуба состоится 16 февраля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в кинотеатре "Москино Молодежный" пройдет показ картины "Человек из Подольска" режиссера Семена Серзина. Фильм 16 февраля представят зрителям актеры, исполнившие главные роли, - заслуженный артист России Владимир Майзингер, актер Евгений Сангаджиев и солист группы OQJAV Вадик Королев, а также продюсер картины, генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. После показа состоится обсуждение со зрителями.

"Программа киноклуба "Диалог" рассчитана на самую широкую аудиторию и, прежде всего, адресована тем, кто любит смотреть хорошее кино в приятной компании, ценит живое общение и интересуется современным российским кинематографом во всем его многообразии. Здесь можно будет увидеть артхаус и мейнстрим, документалистику и анимацию, короткий метр и экспериментальное кино. На встречах киноклуба зрители смогут еще до выхода на большой экран первыми посмотреть и обсудить с авторами новинки кинофестивалей, будущие хиты проката и талантливые дебюты молодых российских режиссеров", - отметил собеседник агентства.

Вторая встреча киноклуба пройдет 23 февраля. По словам организаторов, для студентов вход на показы киноклуба будет бесплатным по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч 35 мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".