В Пушкинском музее покажут все работы Тьеполо из собраний Москвы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико", на которой покажут все работы венецианского живописца XVIII века и его сына, находящиеся в собраниях Москвы, пройдет в Пушкинском музее с 11 февраля по 1 ноября. Об этом сообщила в среду директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Мы практически начинаем с вами сейчас новый год в Пушкинском с началом очень важного для нас проекта, посвященного замечательным художникам Тьеполо, отцу и сыну. Мы рассказываем о художниках, о судьбе их работ в Москве, о коллекции Юсуповых", - сказала Лошак на пресс-конференции.

В экспозиции можно будет увидеть два произведения Тьеполо из коллекции музея-усадьбы "Архангельское": "Встреча Антония и Клеопатры" и "Пир Клеопатры". Они находятся в России около 200 лет - произведения были приобретены князем Николаем Юсуповым в 1800 году в Санкт-Петербурге и привезены в Архангельское. Позднее наследники князя перевезли их в Санкт-Петербург, но спустя 100 лет полотна вновь вернулись в Архангельское.

Среди работ из собрания Пушкинского музея, которые покажут на выставке: "Двое святых", "Мария со спящим младенцем", "Возвращение блудного сына" и другие. Часть из них также происходит из юсуповского собрания. Куратором выставки стала главный научный сотрудник Пушкинского музея, доктор искусствоведения Виктория Маркова.

Лошак отметила, что выставка предваряет масштабную программу перекрестного Года музеев России и Италии на 2021-2022 годы. "Мы запланировали масштабную и очень разнообразную работу внутри этого времени еще в прошлом году. Надеюсь, что 2021-й уже будет годом абсолютной свободы и будет чрезвычайно насыщен событиями", - добавила она.