Юбилей композитора Мартынова отметят необычной программой в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Композитор Владимир Мартынов 27 февраля отпразднует 75-летие на сцене Концертного зала им. Чайковского. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской филармонии.

"Двадцать седьмого февраля в Концертном зале имени Чайковского отмечается 75-летие Владимира Мартынова, одного из крупнейших российских композиторов. И одного из самых неординарных, что подтверждается программой, нетипичной для юбилейного концерта: одно отделение, одно сочинение, один ансамбль", - отметили в филармонии.

Программу вечера юбиляр выбрал сам. Это будет композиция Der Abschied ("Прощание"), которая появилась благодаря "Кронос-квартету", заказавшему Мартынову сочинение, где использовалась бы музыка Густава Малера. У финала малеровской "Песни о земле" российский композитор позаимствовал название, вступительные аккорды и одну из тем, создав на их основе совершенно новое сочинение, пояснили в филармонии. Произведение исполнит ансамбль солистов "Академия старинной музыки" Московской филармонии. Партию скрипки исполнит супруга и постоянная соратница автора Татьяна Гриденко. Маэстро отметит юбилей 20 февраля.

Владимир Мартынов родился в Москве, окончил Московскую консерваторию по классам композиции и фортепиано. Занимался исследованием фольклора, работал в Московской экспериментальной студии электронной музыки, участвовал как исполнитель на блокфлейте в концертах ансамбля старинной музыки, исполняющего произведения XIII-XIV веков Италии, Франции, Испании; играл на клавишных в рок-группе "Форпост", преподавал в духовной академии Троице-Сергиевой Лавры.

Столь же разнообразно и его композиторское творчество. "Владимир Мартынов - композитор парадоксов: в его творчестве могут мирно уживаться сочинение "Упражнения и танцы Гвидо", которое сам автор называет "оперой о невозможности написать оперу", и полномасштабная опера Vita Nuova", - отмечают в Московской филармонии. Среди его крупнейших произведений также "Илиада", "Страстные песни", "Танцы на берегу", "Войдите", "Плач Иеремии", "Апокалипсис", "Ночь в Галиции", "Магнификат", "Реквием", "Распорядок дня", "Листок из альбома". Популярность маэстро принесла также музыка к театральным постановкам и нескольким десяткам мультипликационных, кино- и телефильмов, среди которых "Михайло Ломоносов", "Холодное лето пятьдесят третьего" и "Остров".