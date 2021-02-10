В Волгограде впервые открылся пушкинский вернисаж

ВОЛГОГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Пушкинский вернисаж впервые открылся 10 февраля, в День памяти поэта, в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького. Об этом сообщила ТАСС директор библиотеки Светлана Сафронова.

"Подобного вернисажа, посвященного памяти великого Пушкина, в Волгограде еще не было. Сегодня открылась выставка художественных работ "Там чудеса…" в рамках литературно-художественного проекта "Слова и краски", созданного совместно с областной детской художественной галереей", - сказала Сафронова.

Она уточнила, что на конкурс поступило 4,5 тыс. рисунков и предметов декоративно-прикладного творчества из России, Казахстана и Китая. 394 творческих коллектива приняли участие в конкурсе, самые яркие произведения и представили на выставке. На картинах запечатлен или сам поэт, или раскрывается тема какого-либо из многочисленных произведений Пушкина. В основном, авторы работ - это дети и подростки, на их картинах изображены герои пушкинских сказок - царь Салтан, Золотой петушок и другие. "Однако эти работы настолько мастерски выполнены, что некоторые из них даже трудно отличить от работ профессиональных художников", - отметила Сафронова.

По ее словам, региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки подготовил для гостей волгоградской "Горьковки" литературный квест "Таинственное послание Пушкина". Узнать, какое напутствие оставил Александр Сергеевич будущим поколениям, смогут те участники, которые успешно пройдут литературные испытания и соберут фрагменты головоломки.

Во второй половине дня в "Горьковке" пройдет модное интеллектуальное развлечение - поэтический квиз "Пушкин: между двух влюбленных женщин". Организаторы такой викторины считают, что три этапа необычных вопросов будут интересны не только пушкиноведам, но и любому участнику конкурса.