Серебренников назвал Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука "Гоголь-центра"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кирилл Серебренников уверен, что новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович - лучшая кандидатура на этот пост и что он справится с этой работой.

"Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - сказал Серебренников, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе театра в среду.

Как ранее сообщил источник агентства, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что Агранович назначен новым художественным руководителем "Гоголь-центра" с 26 февраля.