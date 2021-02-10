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Серебренников назвал Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников уверен, что новый художественный руководитель "Гоголь-центра" справится с этой работой
Кирилл Серебренников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Кирилл Серебренников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Кирилл Серебренников уверен, что новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович - лучшая кандидатура на этот пост и что он справится с этой работой.

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"Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - сказал Серебренников, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе театра в среду.

Как ранее сообщил источник агентства, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что Агранович назначен новым художественным руководителем "Гоголь-центра" с 26 февраля.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичАгранович, Алексей Михайлович
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