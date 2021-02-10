Агранович на посту худрука "Гоголь-центра" намерен осуществить ранее намеченные планы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович, который вступит в должность 26 февраля, назвал своей главной задачей на ближайшее время на этом посту - осуществить намеченные ранее на 2021 год планы.

"Гоголь-центр со всех точек зрения - организм живой, здоровый и энергичный. Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи", - сказал новый худрук театра, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе.

Агранович добавил, что сейчас его миссия - "понять, как и в какую сторону "Гоголь-центр" будет естественным образом эволюционировать". По его словам, "важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе".

Как ранее сообщил источник агентства, департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. Во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что Алексей Агранович назначен новым художественным руководителем "Гоголь-центра" с 26 февраля.