Писатель Алексей Иванов представил в Калининграде роман "Тени тевтонов"

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Первая презентация романа известного российского писателя Алексея Иванова "Тени тевтонов" состоялась в Калининграде. Автор представил читателям новое произведение в средневековом кафедральном соборе на острове имени Иммануила Канта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Известный российский писатель и сценарист, лауреат ряда литературных премий Алексей Иванов, автор романов "Географ глобус пропил", "Тобол", "Ненастье" и "Пищеблок", представил калининградским читателям свой новый роман "Тени тевтонов". Презентация произведения была организована областной научной библиотекой", - говорится в сообщении.

"Тени тевтонов" - постмодернистское произведение о войне с нацистской Германией и войне с Тевтонским орденом. Действие романа разворачивается в двух временных параллелях в мае 1945 года и в середине XV века на одной территории. Материал для книги Иванов собирал в Калининградской области. Права на экранизацию романа уже купила американская компания, поставщик фильмов и сериалов Netflix, отмечается в сообщении.

Писатель отметил, что у жителей области есть дополнительный географический интерес к произведению. "Вы живете на этой территории, знаете ее лучше, чем автор. А для всех остальных книга - это приглашение познакомиться с вашей областью. <...> Я географически влюбчивый человек, и мне сразу хочется свою влюбленность перенести в текст", - сказал на презентации автор романа, которого цитирует пресс-служба.

Как отметил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, книга стимулирует дополнительный интерес к региону. "Читая роман, мне самому захотелось еще раз посетить знакомые места и посмотреть на них новым нестандартным взглядом, которым смотрел на эту территорию автор", - поделился он впечатлениями.

Алексей Иванов - русский писатель и сценарист. Лауреат премии правительства России в области культуры (2017) и ряда других литературных премий. Получил известность благодаря книгам об Урале, в частности, "Сердце Пармы", а также благодаря роману "Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. Документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфенова "Хребет России" в 2010 году был показан на Первом канале. Дебютная публикация - фантастическая повесть "Охота на "Большую Медведицу" - состоялась в 1990 году в журнале "Уральский следопыт".