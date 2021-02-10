Во МХАТе им. Горького представили мюзикл о Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спектакль на музыку Александра Чайковского "Свидание в Москве" о молодости, мечтах и любви на фоне большого города представили в среду на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Премьера прошла в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

"От моего друга Саши Чайковского я всегда жду шедевров, - рассказал журналистам Башмет, ставший музыкальным руководителем постановки. - Как будет жить произведение после фестиваля - это определит зритель. Как бы сегодня ни получилось - возможно, будут видны какие-то "швы", это же премьера, - я абсолютно убежден, что этот спектакль будет жить много лет".

Создатели уверены, что композиции мюзикла могут стать шлягерами. "Нам кажется, что 5-6 мелодий из спектакля нужно ставить на радио, и они будут иметь колоссальный успех", - заметил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко.

Работа над спектаклем продолжалась полгода, что мало для такой масштабной постановки, подчеркнули авторы. "Честно говоря, я не верил, что мы успеем это сделать - в такие сроки просто нереально, - признался Чайковский. - Но то, что делает Юрий Абрамович [Башмет] вместе с Димой [Гринченко], волшебным образом получается, и я чрезвычайно счастлив".

Мюзикл срежессировал Павел Сафонов, который уже работал с Башметом и Гринченко над постановкой "Фантастической Кармен" и "Пиковой дамы". В качестве драматурга выступил Михаил Палатник.

Для Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и маэстро Башмета впервые за 30 лет МХАТ им. Горького открыл оркестровую яму, спрятанную под первыми тремя рядами партера. Помимо этого, в пользу площадки сыграло особое устройство сцены. "Москва - это город колец: Бульварное, Садовое, Третье, МКАД. Нам очень хотелось, чтобы был определенный сюжетный поворот за счет круга сцены", - рассказал Гринченко.

Второй Зимний международный фестиваль искусств проходит в Москве с 18 января по 12 февраля.