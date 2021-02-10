Руины замка Кенигсберг в Калининграде признали объектом культурного наследия региона

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Руины Королевского замка (замок Кенигсберг) в Калининграде включили в список объектов культурного наследия Калининградской области приказом региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области выявленный объект археологического наследия "Руины Королевского замка и участок прилегающего культурного слоя" XIII в. н. э. - XIX в. н. э., Калининградская область, города Калининград, площадь Центральная", - говорится в тексте приказа.

Замок Кенигсберг был заложен в 1255 году чешским королем Отакаром II Пржемыслом, его название дало имя городу, возникшему у замковых стен. В замковой кирхе проводились церемонии коронации прусских королей. В его стенах размещались Великое посольство Петра Первого и резиденция российских губернаторов в период Семилетней войны (1756-1763 гг.). В первой половине XX века в нем размещались исторические архивы и археологические экспозиции, это последнее известное место нахождения знаменитой янтарной комнаты, исчезнувшей после Второй мировой войны.

Стены сооружения сохранились после массированных бомбардировок англо-американской авиации и штурма Кенигсберга в августе 1944 года - апреле 1945 года. Замок был окончательно уничтожен в 1967 году по решению калининградского обкома КПСС, до настоящего времени сохранились фундаменты и руины подвальных помещений сооружения.