Фестиваль сериалов в Канне перенесли на октябрь 2021 года из-за пандемии

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль сериалов Canneseries, ежегодно проходящий в городе Канн на юге Франции, перенесен из-за пандемии коронавируса с весны на осень 2021 года. Как сообщили в среду организаторы, он пройдет с 8 по 13 октября.

"В связи с ситуацией в области здравоохранения и неопределенности, связанной с коронавирусом, четвертый по счету фестиваль сервалов Canneseries пройдет с 8 по 13 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в Twitter. В нем также подчеркивается, что фестиваль состоится параллельно с ярмаркой аудиовизуального контента MIPCOM (11-14 октября).

Ранее планировалось, что Canneseries пройдет с 9 по 14 апреля 2021 года. "Мы приложили все усилия, чтобы придерживаться этого графика, но санитарная ситуация такова, что мы предпочитаем отложить мероприятие", - сказал директор фестиваля Бенуа Луве.

Международный фестиваль Canneseries был основан в 2018 году в целях продвижения сериалов со всего мира. Победители конкурса отбираются жюри в пяти номинациях - "Лучший сериал", "Лучшая роль", "Лучшее музыкальное сопровождение", "Лучший сценарий" и "Лучший актерский ансамбль". В прошлом году российская актриса Полина Максимова была удостоена приза фестиваля за исполнение главной роли в сериале "257 причин, чтобы жить".