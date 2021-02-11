Международный фестиваль моноспектаклей "Монокль" откроется работами актеров Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. XIII Международный фестиваль моноспектаклей "Монокль" откроется в четверг в театре "Балтийский дом". Серия премьер начнется с работ петербургских актеров, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль моноспектаклей "Монокль" пройдет с 11 февраля по 9 марта. По сложившейся традиции программа театрального форума включает два этапа: петербургский и международный. В петербургскую программу вошли работы актеров ведущих городских театров. Спектакли второго этапа будут показаны в двух форматах - офлайн и онлайн", - рассказали в пресс-службе.

Выступления откроются спектаклем "Сектор Газа" - совместным проектом театров ЦЕХЪ и "Балтийский дом". Это финальная часть документальной трилогии "Одиссея", в рамках которой режиссер Анатолий Праудин проводит исследования на тему "Человек и война". Летом 2019 года Анатолий Праудин, Игорь Каневский и актер Виктор Бугаков работали волонтерами на границе с сектором Газа в зоне вооруженного конфликта. Наблюдения, исследования и впечатления, приобретенные в экспедиции, послужили материалом для создания спектакля.

На афише петербургской части - авторский проект Андрея Балашова "Петербургская повесть, или Тень императора", спектакль "Записки нервного капельдинера" по рассказам Михаила Зощенко актера Александринского театра Игоря Волкова, "LED" актера театра "Особняк" Дмитрия Поднозова, кукольное представление Натальи Дондик "Ленинградский дворик" театра "Конфитюр", "Записки покойника" актера Театра "Монплезир" Игоря Ларина и другие. Только финалисты, названные жюри, получат право представлять Россию на международном этапе.

Фестиваль "Монокль", который появился в 1997 году, стал одним из крупнейших форумов камерного театра в Европе. Он проводится раз в два года. Именно этот фестиваль открыл зрителям Евгения Гришковца, показавшего здесь спектакль "Как я съел собаку".

Участником первого "Монокля" был Армен Джигарханян с моноспектаклем "Последняя лента Крэппа". Почетный гость IV фестиваля грузинская актриса Софико Чиаурели показала здесь спектакль "Любовная отповедь". Рекорд по числу различных фестивальных показов установила за все эти годы пьеса Жана Кокто "Человеческий голос".