Итальянскую драму "Наш отец" Клаудио Ноче покажут российским зрителям

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Итальянская драма "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче о взаимоотношениях отца и сына в непростой период для семьи выходит в четверг в отечественный прокат. Фильм будет близок российской аудитории, поскольку каждый сможет найти в нем отражение собственного опыта, сказал ТАСС актер Пьерфранческо Фавино, удостоившийся Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за роль в этой картине.

"Мы все когда-то были детьми, многие из нас уже сами стали родителями. Наш фильм именно об этом. Это история любви отца и сына в очень непростой период их жизни, в момент, когда проявляется хрупкость и подступают страхи. Я полагаю, такой опыт свойственен всем людям, вне зависимости от культуры и языка. Надеюсь, российской аудитории понравится наша картина, и я благодарен за то, что им удастся посмотреть фильм на большом экране в это сложное время", - сказал Фавино в онлайн-интервью ТАСС.

Премьера итальянской драмы "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче состоялась на Венецианском кинофестивале в 2020 году. События фильма разворачиваются в 1976 году, в центре сюжета оказывается обеспеченная семья Ле Розе. Размеренное течение жизни прерывается, когда на отца совершается покушение. После этого десятилетний Валерио, сильно переживающий произошедшее, встречает нового друга Кристиана, который подозрительным образом всегда оказывается рядом. Роли в фильме исполнили также Барбара Рончи, Марко Панкрази и другие.

Узнать собственный опыт

Картина основана на реальных событиях из жизни режиссера, которые происходили в так называемые "свинцовые семидесятые" в Италии. Этот период политической жизни страны характеризовался разгулом уличного насилия, столкновениями между крайне правыми и крайне левыми террористическими группировками. Съемки проходили в Риме, а также в регионе Калабрия, на побережье Тирренского и Ионического морей.

По словам Фавино, он получил возможность находиться рядом с "бесценным источником информации о том, что произошло в реальной жизни" - режиссером Клаудио Ноче - и внимательно слушал все подробности, которыми тот был готов поделиться. При этом создатели картины старались найти баланс между реальными деталями и вымыслом.

"Мы хотели, чтобы отцовская фигура в нашей картине воплотила в себе черты каждого родителя, который посмотрит ее, чтобы он или она могли узнать собственный опыт в жизни этого героя. Я думал и о том, что могу добавить из своих личных воспоминаниях о том времени, о моем собственном отце и моем детстве", - пояснил он в беседе с агентством.

Роль в фильме "Наш отец" принесла Фавино первую крупную награду в его карьере - Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. Актер назвал победу "одним из величайших достижений, о которых можно мечтать". "Наш отец" был и остается для меня особым опытом, не только благодаря награде. Мы работали над картиной почти три года, она занимает в моем сердце особое место", - заключил артист.