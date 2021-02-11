Комедия "Родные" с Буруновым и Пеговой выходит в широкий прокат в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комедия "Родные" режиссера Ильи Аксенова о путешествии семьи на Грушинский фестиваль выходит в широкий российский прокат. Исполнитель главной роли Сергей Бурунов назвал картину "средством осознания своей жизни", а создатели представили ее как "важную историю о преодолении травм".

Фильм "Родные" снят по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова в жанре роуд-муви. По сюжету главный герой узнает о смертельной болезни. Вместе с семьей он отправляется на музыкальный Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту - выступить на главной сцене с песней собственного сочинения. В дороге отношения родителей и детей пройдут множество испытаний на прочность, а в жизни отца случится встреча, которую он ждал более 20 лет.

Исполнитель главной роли Сергей Бурунов признался, что фильм стал для него родным и с актерской, и с человеческой точек зрения. "Он стал для меня откровением, средством осознания моей жизни, меня самого - того, что сыгранный мной герой и во мне тоже есть. Мне было очень тяжело пропускать эту историю через себя, но это погружение мне очень помогало. Можно сказать, что это была терапия, и она продолжается", - привели в пресс-службе слоа артиста.

Роли в комедии исполнили также Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко. Специально к выходу фильма создатели представили клип с кавер-версией хита "Белые розы" в исполнении Монеточки и Бурунова. Режиссером этого видео стал соавтор сценария Жора Крыжовников.

По его словам, фильм является "важной историей преодоления травм", он рассказывает о том, что люди могут эмоционально повзрослеть, но для этого им необходимо проделать большую работу и простить родителя за то, что он чего-то не дал своему ребенку. "Тогда есть шанс, что такой человек прервет это колесо сансары и сможет дать своим детям любовь и поддержку. И они это почувствуют", - пояснил он.

Тем не менее, авторы фильма постарались выдержать его в комедийном жанре. "Мне кажется, что юмор помогает прожить самое сложное, комедия помогает справиться с, казалось бы, самым непреодолимым", - добавил Крыжовников. Картина создана кинокомпанией Hype Film при поддержке телеканала ТНТ и Минкультуры РФ.