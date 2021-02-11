Сериал Бекмамбетова с пересказом библейских сюжетов покажут на фестивале в США весной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сериал с современным пересказом библейских сюжетов российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране смартфона, вошел в программу американского фестиваля SXSW. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании "Базелевс".

"Проект Бекмамбетова, получивший название Swipe Righteous ("Праведный свайп" - прим. ТАСС), покажет, как разворачивались бы события Священного Писания - сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями. Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по две-три минуты", - рассказали в пресс-службе.

Screenlife-проект вошел в программу специальных событий ежегодного фестиваля SXSW, который проводится с 1987 года. На этот раз он пройдет с 16 по 20 марта в формате онлайн.

Бекмамбетов стал автором идеи сериала Swipe Righteous и режиссером первого эпизода о сотворении мира, премьера которого состоялась на открытии Московского еврейского фестиваля. Режиссерами и авторами сценария англоязычной версии выступили Саймон и Джесси Брукс, создатели проекта Phony Texts в Instagram и YouTube, где истории рассказываются в форме анимированных переписок в мессенджерах. Продюсируют сериал сам Бекмамбетов и Мажд Нассиф: вместе они работали над screenlife-сериалом Dead of Night для Snapchat.

В одну из программ фестиваля также включили новую экранизацию "Ромео и Джульетты", продюсерский проект Бекмамбетова, который в январе показали на "Сандэнсе".