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Сериал "Шерлок в России" покажут в Японии

Проект Start и студии "Среда" появится в эфире 14 февраля, сообщили в пресс-службе видеосервиса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский сериал "Шерлок в России" покажут в Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.

"Японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment, приобрел права на показ сериала "Шерлок в России". Проект видеосервиса Start и студии "Среда" появится в эфире 14 февраля", - сказали в пресс-службе.

Сделка совершена между Start и NHK Enterprises - одной из крупнейших медиакомпаний в Японии, которая занимается приобретением проектов для холдинга NHK и партнеров.

"Для нас большая честь, что премьера сериала на телеканале за пределами РФ на иностранном языке состоится в Японии на AXN Mystery. Аудитория этого канала точно оценит, как аккуратно в "Шерлоке в России" соединяются классика и оригинальный сюжет", - цитирует пресс-служба вице-президента холдинга Start по международным продажам Дарью Бондаренко.

По сюжету Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю.

Роль напарника сыщика в России - доктора Карцева - исполнил Владимир Мишуков. Также в сериале играют Константин Богомолов, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Евгений Дятлов, Константин Юшкевич.

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