Театр "Новая опера" покажет оперу "Кармен" Бизе в новой интерпретации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова 19 февраля представит свое видение классической драмы Жоржа Бизе "Кармен". Об этом сообщила в четверг пресс-служба театра.

"В сегодняшней культуре "Кармен" - бродвейский хит. Но мы попробуем сказать о ней что-то еще", - сказали в пресс-службе "Новой оперы".

В театре решили не идти по пути кажущейся простоты сюжета и определенности характеров героев, о которой говорили создатели легендарной истории - писатель Проспер Мериме и композитор Жорж Бизе. "И мы им поверили? Не заметили переосмысливающего французского взгляда Бизе-Мериме на испанские страсти? Художник-постановщик "Кармен" Вячеслав Окунев, вслед за авторами, переосмысливает испанское наследие, перефразируя в сценографическом решении образы Антонио Гауди", - рассказали в театре.

Режиссером спектакля выступает Юрий Александров, музыкальным руководителем - Александр Самоилэ. Особую роль в раскрытии внутренних страстей героев будет играть танец, поставленный Надеждой Калининой.

Показы запланированы 19-21 и 23 февраля.

Мировая премьера оперы Жоржа Бизе "Кармен" состоялась в 1875 году. В основу либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви легла одноименная новелла Проспера Мериме. Действие происходит в Испании в первой половине XIX века. Любовь к цыганке Кармен заставляет сержанта Хозе забыть о невесте Микаэле и бросить службу. Но роковая красавица уже обещает свою любовь тореадору Эскамильо. Не в силах смириться, Хозе убивает возлюбленную.