Танцевала со змеей и кормила медведей: факты из жизни Анны Павловой. И рецепт десерта!

"Умирающий лебедь" в ее исполнении стал эталоном миниатюры для русского балета. В период с 1906 по 1913 год Павлова — прима-балерина Мариинского театра. Со своей труппой она побывала более чем в 40 странах, а ее гастроли помогли русскому балету прославиться на весь мир

Требовательный к себе и другим профессионал, патриотка в разлуке с родиной, любительница животных — за громким именем стоит многогранная личность. Воспоминания о Павловой, о том, какой она была в обычной жизни, сохранились благодаря ее импресарио Виктору Дандре, за которого, по слухам, она тайно вышла замуж, дневникам современников, писателям. Мы собрали любопытные факты и истории из жизни балерины к 140-летию со дня ее рождения. Сценическая жизнь. Какой Павлова была в балете Не любила смотреть в зеркало во время репетиций "Репетируя перед зеркалами, балерина ищет и выбирает жесты, положения, выражения лица, а потом на сцене начинает следить за собой, вспоминать, как она делала это на репетиции, и стараться точно повторить жест, улыбку, пируэт… а в результате теряется главное достоинство всякого артиста — искренность!" — говорила Павлова. Она была очень придирчива к своим чувствам во время выступления, считала, что в этом и заключается ее талант — танцевать честно, от всего сердца. Как отмечают биографы, она не могла и не любила подражать, и даже исполнение знаменитого "Умирающего лебедя" Павлова, вопреки общепринятому мнению, не копировала с поведения реальных птиц. Дандре писал: "Ее лебедь был мистическим существом. Грациозные движения ею воображаемых крыльев давали представление о бестелесности. Это была не смерть, а освобождение души".

Описание В образе для балетного номера "Умирающий лебедь", 1905 год © Claude Harris/Hulton Archive/Getty Images

Прислушивалась к советам зрителей "Восточные впечатления" — постановка с индийскими мотивами, которую Павлова поначалу опасалась везти в мировой тур и особенно в Индию, считала это слишком дерзким. Убедил ее Виктор Дандре. После выступлений индийские зрители помогали балерине: подсказывали, какой обряд она отобразила в танце верно, какой элемент стоило бы поправить. Ответственная Анна вносила правки и благодарила поклонников. Правда, когда их советы начали противоречить друг другу, балерине пришлось вернуться к изначальной версии танца. С того момента на предложения зрителей она лишь благодарно кивала и улыбалась. Много внимания уделяла танцевальным туфлям По ее мнению, сидеть они должны были идеально, иначе балерина не могла отделаться от чувства тревоги во время выступления, боясь того, что по вине неудобных башмаков может выйти неудачный пируэт. К тому же, как пишет Дандре, "у ее ноги была одна любопытная особенность: обувь, удобная сегодня, делалась совершенно неудобной завтра". Из-за такой капризности в выборе рабочих туфель с Павловой иногда происходили неприятные истории. Так, перед началом одного из лондонских сезонов выяснилось, что вся партия обуви Павловой была ей не по ноге. Ни один магазин и ни одна балерина из труппы не смогли помочь, и только одна бывшая танцовщица труппы выручила Павлову — форма их ног была очень похожей. Знакомой балерине пришлось немедленно ехать в Милан, к башмачнику Павловой Ромео Николини, мерить туфли и везти к Анне те, что подошли ей. Дандре вспоминает: "Если б собрать все письма и телеграммы, которые мы посылали Николини [в таких случаях, — прим. ТАСС], то, наверное, составился бы большой том".

Описание В гримерке театра на Елисейских полях в Париже, 1927 год © James Abbe/Hulton Archive/Getty Images

Пробовала сняться в кино — неудачно Павлова боялась сниматься в кино. Страшно было, что ее танец на пленке останется несовершенным, не тем, что в жизни. И все же в 1915 году балерина сыграла роль Фенеллы в фильме "Немая из Портичи" — вынудило положение, когда во время войны необходимо было выручить средства для нового турне. "Немую из Портичи" считают первым французским произведением большой оперы, при этом главная роль Фенеллы в нем отдана не певице, а артистке балета. Сюжет основан на реальных событиях народного восстания в Неаполе 1647 года. Киносъемки проходили тяжело — режиссеры поначалу боялись давать советы известной балерине, а Павлова совсем не знала правил поведения в кадре. К тому же в кино терялась та искренность, которую Анна ценила на сцене. Картина, по мнению и Павловой, и Дандре, вышла неудачной, и больше на предложения съемок Павлова не соглашалась. Чуть не рассмеялась во время выступления Анна Павлова исполняла знаменитого "Лебедя" на сцене английского курорта, среди зрителей было много детей. И вот в тишине зала, во время нарастающей драмы на сцене, раздался тонкий девчоночий голос: "Мама, мама, посмотри, какая хорошенькая белая уточка!" Павловой пришлось приложить усилия, чтобы сохранить лицо. Закулисье. Что влекло артистку за пределами сцены

Без шляпы и в старом ситцевом платьице я часто бродила одна в лесу, прилегавшем к нашей даче. Мне мил был таинственный сумрак густых сосен, между которыми плясали мотыльки. Иногда я плела себе венки из лесных цветов, надевала их на голову и воображала себя Спящей красавицей Анна Павлова вспоминает детство

Не могла расстаться с русской едой Черный хлеб, гречневая каша, грибы, битки, осетрина — эти блюда балерине готовил ее персональный русский повар. Даже во время гастролей она брала его с собой, и тогда ее меню могло сократиться до бараньих котлет или курицы и компота. Отлученная от родины танцовщица стремилась отмечать русские застольные праздники — Пасху и Рождество. Во время мировых турне она накрывала стол традиционными блюдами и приглашала туда русских членов труппы. В такие моменты даже вдалеке от России чувствовалось национальное единение, например, во время празднования Пасхи в Сиднее, где невозможно было достать куличи, ей помогла русская женщина, приехавшая в Австралию с семьей из Сибири.

Описание С Михаилом Мордкиным - с ним Анна Павлова впервые отправилась в турне по Северной Америке, 1910 год © University of Washington/Public domain/Wikimedia Commons

Осознанная аполитичность Во время революции 1905 года труппа Мариинского театра разделилась на два лагеря: те, кто за, и те, кто против демократизации театра. Под переменами понималась возможность для артистов выбирать режиссера и его помощников, дополнительный выходной день помимо субботы и позволение артистам самостоятельно распределять бюджет и прибавки к жалованью. Анна Павлова приняла сторону реформаторов и поначалу активно поддерживала эту позицию. "Ну а достанется, так ведь вместе уйдем из театра, не обидно", — говорила она другу и коллеге Михаилу Фокину. Затем один из уважаемых танцовщиков, Сергей Легат, покончил с собой после того, как подписал документ о лояльности государству, посчитав, что этим он предал коллег. Павлова была так поражена, что не могла выступать следующие две недели, ее мучила бессонница и пугала будущая судьба театра. После этого Анна на всю жизнь решила отдалиться от политики. 7860 писем, подписанных Павловой от руки в Америке И все они — для местных миллионеров. Их помощью Павлова надеялась заручиться, когда решила создать Фонд Анны Павловой в поддержку детей, пострадавших во время Первой мировой войны. Она готова была проводить благотворительные спектакли, но из-за постоянных гастролей с основным репертуаром физически не могла перевозить с собой в два раза больше реквизита. Тогда Виктор Дандре нашел список американских миллионеров, каждому из которых они направили письмо с просьбой и подписью Павловой. Откликнулись всего несколько человек, и лишь один был готов помочь финансово — обеспечить содержание одного ребенка.

Описание На рождественском ужине с детьми в Берлине, 1926 год © Ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Балерина — укротительница животных Выступление со змеей Михаил Фокин, балетмейстер и друг Анны Павловой, однажды предложил ей поставить танец с участием живой змеи. Во время репетиции змея обвила руку балерины и за весь танец даже не пошевелилась. Примечательно, что сам Фокин, который опасался даже собак, репетицию со змеей на руках принял почти как жертву во имя искусства. А Анне Павловой всегда легко удавалось ладить с животными — от змей и собак до лебедей и медведей.

Ручные медведи балерины В 1919 году Анна Павлова и Виктор Дандре отдыхали в американском парке Йеллоустоун. Каждый вечер к полянке неподалеку от их отеля на специальной повозке доставляли кухонные отбросы и сбрасывали их там. Об этом месте узнали обитавшие в парке медведи, так что постояльцы могли наблюдать за ужином хищников. Павлова же не просто смотрела — она приносила с собой сахар и шоколад, кормила ими медведей, те спокойно шли к ней. Дандре даже якобы видел как однажды медведь, требуя добавки, встал рядом с Павловой на задние ноги и положил когтистую лапу на ее тонкое плечо. Но Павлова вела себя с ним как с собакой, без страха, и медведь ушел. Любимый лебедь Павловой остановил движение на перекрестке в Лондоне В лондонском имении артистки Айви-хаус почти сразу после ее переезда туда появились два белоснежных лебедя — их ей преподнесли в качестве подарка. Жили они в прудике у дома, и один из них со временем стал ручным, даже позировал на совместных фото с Анной и стал ее любимчиком. Когда Анна Павлова с труппой была на гастролях в Италии, он умудрился остановить движение оживленного перекрестка Лондона, вылетев на проезжую часть. Справиться с птицей удалось двум полицейским, ее вернули в родной пруд. Балерина узнала об этом из газеты, с удивлением обнаружив иллюстрацию происшествия с собственным лебедем в главной роли.

Описание С ручным лебедем, 1925 год © Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Мировое признание и память Отношение Павловой к вниманию поклонников выглядит неоднозначным. Одни писали, что "без благодарного восторга и восхищения публики она, наверное, не смогла бы существовать", другие же, что из-за природной скромности излишнее внимание к себе было ей некомфортно, и "ни годы, ни повторения оваций, ни их повсеместность не могли <...> приучить Анну Павлову". Неизменным остается факт — куда бы ни пошла балерина, везде ее встречали почитатели. Почти 300 визитов одной поклонницы Павлова 15 лет танцевала в Лондоне и заметила, что на каждом выступлении бывали две девушки и молодой человек, а после к ним присоединился еще один. Они встречали ее после каждого спектакля, и Павлову тронуло это постоянство. В разговоре с одной из девушек Анна спросила, сколько раз та была на ее выступлениях. "Мадам, вчера я была в 287-й раз!" — ответили ей. Виктор Дандре пишет, что позже они стали друзьями.

Описание В сцене из балета "Ассирийский танец", 1921 год © James Abbe/General Photographic Agency/Getty Images

Преждевременные почести в Бразилии Не все чествования в жизни танцовщицы были уместны. Впервые Павлова выступала в Бразилии в городе Пара. Там ей устроили масштабный прием, прославляли балерину и ее талант. А после выступления городской совет решил установить на стене театра доску с надписью "В этом театре танцевала Анна Павлова". Балерине это показалось чрезмерным — по ее мнению, при жизни артиста так делать недопустимо. Позже она даже отказалась идти на торжество в ее честь, сославшись на плохое самочувствие. Именем Анны Павловой — что назвали в честь балерины Как только ни использовали имя балерины: существовали и "духи Павловой", и пудра, и мороженое, и сапожки. Даже папиросы назвали именем балерины. Когда Павлова впервые приехала с гастролями в Лондон, она заплакала, увидев на автобусе свое имя крупными буквами. Тогда это показалось ей унижением достоинства артиста. А после были голландские белоснежные тюльпаны "Анна Павлова", английский пароход с тем же именем и даже один из венцов Венеры. Также в честь балерины назвали десерт, причем споры о том, кто изобрел угощение, австралийцы или новозеландцы, не утихают до сих пор.