Заявки на отбор резидентов молодежного центра ЯНАО поступили из городов РФ и Нидерландов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заявки на включение в число резидентов арт-резиденции на базе молодежного центра, которая станет филиалом форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), направили молодые люди из Салехарда, Муравленко, Санкт-Петербурга, Москвы и Нидерландов - всего 35 заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента молодежной политики у туризма ЯНАО в четверг.

"27 февраля в Салехарде запланировано торжественное открытие первой на Ямале арт-резиденции "Полярис". Отбор в число резидентов первой волны был объявлен 11 января, в течение месяца творцы из Салехарда, Муравленко, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Нидерландов отправляли на суд экспертов свои проектные карты, бизнес-планы, календарные планы и портфолио", - сообщили в департаменте.

В нем отметили, что для отбора было представлено 35 проектов разных творческих направлений: выпуск песен, продвижение артистов, создание студии барабанов, квест-экскурсия через подкаст, школа видеоблогинга, документальный фотографический проект о Ямале и другие. "Помимо заключения соглашения с арт-резиденцией, кандидаты соревнуются и за возможность получить часть призового фонда размером в 600 000 рублей", - добавили в департаменте.

Арт-резиденция будет включать в себя медиастудию для создания качественного контента или даже записи собственного сингла, свободное творческое пространство. Кроме того, в резиденции появится молодежный театр, представляющий собой зал на 80 человек с возможностью трансформировать его под любую перфоманс-задумку и гримерную комнату.

Арт-резиденция в Салехарде станет первой из трех молодежных центров региона. Открытие еще двух арт-резиденций - в Ноябрьске и крупнейшем городе Ямала Новом Уренгое - состоится позднее: в Ноябрьске - в декабре 2021 года, а в Новом Уренгое - в 2022 году.

Как ранее отмечал директор департамента Наиль Хайруллин, посетителями арт-резиденций станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Планируется, что за год резиденции посетят не менее 30 тыс. человек.