В Кремле не комментируют манифест Богомолова, но призывают уважать любую точку зрения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов, опубликовавший манифест о современной Европе, имеет право на свою точку зрения, но в Кремле высказывание автора комментировать не будут. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Богомолов имеет свою точку зрения. Не думаю, что это вопрос, который стоит на повестке Кремля - комментировать эту точку зрения", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля подчеркнул, что "важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимания точку зрения друг друга", а также высказывать мнения "таким образом, чтобы это не нарушало действующие законы". По словам Пескова, творчество Богомолова многим импонирует, у режиссера много поклонников, "поэтому он имеет право на свою точку зрения".

Манифест Богомолова под названием "Похищение Европы 2.0" был опубликован в "Новой газете" 10 февраля. В этом тексте режиссер, в частности, высказал мнение, что современный западный мир оформляется в "новый этический рейх" с идеологией "этического социализма". Как считает Богомолов, революционной концепцией этого "этического рейха" является ограничение свободы эмоций, а инструментом новой репрессивной машины стали соцсети. По мнению автора манифеста, Россия оказалась "в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад", наполненный "мультикультурными гендерно-нейтральными чертями", и поэтому "надо просто отцепить этот вагон" и заново отстроить "Европу здорового человека".