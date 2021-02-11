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В московскую галерею пустят бесплатно 14 февраля с фотографией любимых вместо билета

В галерее проходит выставка фотографов Петера Корниша, а также Артема Василькова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Галерея классической фотографии в Москве организует акцию "Фотографии любимых вместо билета" к 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба галереи в четверг.

"Гости, которые посетят галерею в самый романтический день года и принесут бумажные отпечатки с изображением любимых людей, смогут посмотреть все выставки бесплатно. Фотография - это способ чувствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда: пленка хранит память о мелочах даже тогда, когда вы все забыли", - говорят в пресс-службе.

Сейчас в галерее открыта выставка венгерского фотографа Петера Корниша "Течение времени". Также можно увидеть экспозицию работ индустриального фотографа Артема Василькова "Герой-локомотив" и выставку фотографов ХХ века "Оригинальная копия".

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