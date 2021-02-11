Выставка к 100-летию конструктивизма открылась в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Выставка "Даешь конструктивизм!" открылась в Москве в четверг. Экспозиция, приуроченная к 100-летию конструктивизма, объединила плакаты, фотографии, проекты архитекторов и другие экспонаты, сообщили в пресс-службе выставки.

"Юбилейная выставка адресована в первую очередь нашей молодежи, дизайнерам, а также "физикам и лирикам". Мы надеемся, что они захотят узнать о революционном искусстве мирового масштаба, о русских гениях-пророках. И будут гордиться тем, что создали наши великие предки", - привели в пресс-службе слова куратора проекта Наталии Козловой.

В экспозиции представлены все грани конструктивизма: плакаты и фотографии, полиграфия, кинетика, проекты архитекторов. "Все экспонаты выставки наглядно демонстрируют историю развития конструктивизма в различных видах искусства", - говорят организаторы. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Выставка проходит в пространстве "Точка кипения "Коммуна", расположенном в экспериментальном доме-коммуне. Сейчас в этом здании размещается общежитие Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Комплекс зданий студенческого общежития "Дом-коммуна" построен по проекту архитектора Ивана Николаева в 1929-1931 годах. Главный принцип - дом как машина для жилья, где для каждого бытового процесса выделены отдельные зоны, а личная сфера быта сведена к минимуму.