Коллегия музеев военно-морской направленности начала работу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. VII Коллегия музеев военно-морской направленности открылась в четверг в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) в Петербурге. Коллегия продлится до 13 февраля и станет площадкой для обсуждения музеями подготовки к празднованию 325-летия Российского флота, отмечаемого в этом году, сказал на открытии коллегии директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

"Идея проведения подобного форума родилась еще в 2014 году, когда стало особо ясно, что морским музеям необходим некий консолидирующий их деятельность орган. Нужна была площадка для обсуждения актуальных вопросов, совместного поиска решения проблем и обмена опытом <…> Сегодняшняя коллегия вновь станет не только смотром достижений, но и площадкой для объединения усилий музеев военно-морской направленности в подготовке и встрече 325-летия Российского флота", - сказал он.

На пленарном заседании коллегии в четверг руководители музеев Петербурга, Севастополя, Новороссийска и других городов России обсудили также сложности в работе во время пандемии коронавируса в 2020 году, подвели итоги научной деятельности, а также рассказали о планах на нынешний год.

Коллегия продлится три дня и завершится 13 февраля методическими занятиями в петербургских музеях. В пятницу в рамках коллегии откроется временная выставка "Победы адмирала Ушакова".

Коллегия музеев военно-морской направленности проводится в ЦВММ ежегодно с 2014 года. Она создана с целью взаимодействия представителей военно-морского музейного сообщества и решения актуальных проблем, представления научных и практических результатов работы музеев.