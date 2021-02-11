Около 40 тыс. учеников стали участниками литературной акции в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Региональная литературная акция "Я пишу сочинение" стартовала в четверг в Калининградской области. Около 40 тыс. учеников старших классов школ и студентов учреждений профтехобразовния написали сочинения по 11 темам, в том числе посвященным Великой Отечественной войне, истории штурма Кенигсберга (ныне Калининград) 1945 года, 75-летию образования Калининградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Около 40 тыс. школьников Калининградской области 7-11 классов и студентов организаций профобразования стали участниками литературной акции ["Я пишу сочинение"], которая состоялась 11 февраля <...> В этом году организаторы предложили 11 направлений для написания творческих работ. Большинство из них традиционно посвящены Победе в Великой Отечественной войне и истории штурма города-крепости Кенигсберг. Добавились новые темы: 800-летие со дня рождения Александра Невского и 75-летие Калининградской области", - говорится в сообщении.

Литературное испытание проводится в четыре этапа. Первый - в образовательных организациях, второй - муниципальный, третий - региональный и четвертый этап - определение абсолютных победителей акции. Их выберут члены ветеранских организаций путем электронного голосования на сайте Министерства образования Калининградской области. "Акция проходит уже в седьмой раз. Она помогает не только развивать навыки грамотной письменной речи учащихся, но и способствует духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Ребята активно готовятся, изучают историю своей семьи, родного края", - отметила заместитель министра образования области Маргарита Короткевич.

За шесть лет в акции "Я пишу сочинение" в области приняли участие более 200 тыс. школьников и студентов, уточнили в пресс-службе.