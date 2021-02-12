В Москве открывается выставка "ВХУТЕМАС: наследие"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "ВХУТЕМАС: наследие", приуроченная к 100-летию Высших художественно-технических мастерских, открывается в пятницу в московской галерее "Веллум". Посетители увидят работы Петра Кончаловского, Александры Экстер, Роберта Фалька и других художников.

"Юбилей уникального учебного заведения, ставшего настоящей кузницей авангардных художественных кадров и породившего целые направления в художественном творчестве и образовании, отметили многие государственные музеи и частные галереи. Особенность проекта галереи "Веллум" в том, что здесь во множестве представлены живописные и графические работы как знаменитых учителей, так и их не менее знаменитых учеников", - сообщает пресс-служба галереи.

Экспозиция объединит более 15 работ Петра Кончаловского, десять работ Александра Шевченко, а также произведения Александры Экстер, Александра Лабаса, Роберта Фалька, Ростислава Барто и других художников. Это произведения из частных собраний, многие из них покажут широкой публике впервые.

Высшие художественно-технические мастерские создали в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества). В разное время в московском ВХУТЕМАСе преподавали такие мастера, как Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко.

Среди известных выпускников - художники Александр Дейнека, Георгий Нисский, Глеб Смирнов, творческий коллектив "Кукрыниксы" и другие. В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали во ВХУТЕИН - Высший художественно-технический институт, который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, а какие-то практически исчезли.