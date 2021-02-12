РНБ откроет выставку первых изданий и рисунков Достоевского к его 200-летнему юбилею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Я/Мы - Достоевский" откроется в пятницу в Новом здании Российской национальной библиотеки. Экспозиция, включающая первые издания произведений и рисунки писателя, приурочена к 200-летию со дня его рождения.

"В этом собрании большой интерес представляют рисунки Федора Михайловича, сопровождающие рукописные тексты. Достоевский, как до него и Пушкин, нередко шел в создании литературных образов от изображения к слову. До нас дошло девять тысяч рисунков писателя, со многими из которых можно познакомиться на выставке. Тут и облики его героев, и исторические личности (Наполеон, Сервантес), и наброски пейзажей, где преобладают готические мотивы. Есть тут и вполне узнаваемые автопортреты разных лет", - рассказал ТАСС заведующий выставочным сектором отдела культурных программ РНБ Александр Гоз.

На выставке представили ранние публикации произведений писателя в журналах "Русский вестник", "Отечественные записки" и "Время". Есть также материалы об истории создания романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы".

Как отметил Гоз, фотокопии рукописей с рисунками Достоевского предоставил ведущий научный сотрудник Пушкинского дома Константин Баршт. В экспозицию также вошла его работа "Рисунки и каллиграфия Ф. М. Достоевского: от изображения к слову".

Выставка будет открыта до 4 апреля.