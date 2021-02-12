Скрипач Максим Венгеров выступил с концертом в софийской филармонии

СОФИЯ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Первый концерт Дмитрия Шостаковича для скрипки с оркестром в исполнении скрипача и дирижера, дважды лауреата премии "Грэмми" Максима Венгерова и оркестра софийской филармонии под управлением Найдена Тодорова прозвучал в четверг вечером в болгарской столице. Билеты были распроданы задолго до приезда музыканта, поэтому открытой для зрителей сделали утреннюю генеральную репетицию.

"Выступить с музыкой Дмитрия Шостаковича в Софии была идеей маэстро Найдена Тодорова. - рассказал Венгеров в интервью ТАСС. - Мы рассматривали возможность показать 10-ю симфонию Шостаковича, которая бы очень подошла для концерта, но, к сожалению, не получилось. Из-за ограничений, связанных с пандемией, концерт должен был укладываться в одно отделение. Поэтому мы и решили остановиться на первом концерте для скрипки и оркестром. Этот выбор оказался очень интересным для зрителей. Шостакович всегда очень актуален, особенно сейчас, в нынешнее турбулентное время, он дает очень много эмоций, в том числе очень позитивных. У нас в Софии практически получилось два концерта, ведь генеральная репетиция была также открыта для зрителей. Атмосфера была фантастической, и я готов в любой момент снова приехать в Болгарию".

"В нынешнее время музыка воспринимается очень хорошо. Прежде всего, разумеется, ей радуются музыканты, которые долгое время были лишены возможности самовыражения. Ведь для нас музыка - это не просто инструмент, не просто профессия, а стиль жизни. Вдруг пришел год коронавируса, сейчас сложно очень всем и совершенно не понятно, что будет дальше. Хочется надеяться на хорошее, строить планы на будущее, жить надеждой. В прошлом году мне удалось сыграть лишь порядка 20-и концертов, в том числе в России, но у меня очень болит душа за музыкантов, особенно фрилансеров, которые по-прежнему не могут работать", - отметил музыкант.

Плюсы во время пандемии

Отвечая на вопросы, Венгеров отметил и положительные моменты концерта во время пандемии. "В эту пандемию я занялся своим веб-сайтом. Эта идея родилась еще в марте, когда мы поняли, что в пандемию мы не сможем встречаться с педагогами наших детей. Я просмотрел все, что доступно для онлайн-встреч - скайпы, зумы и так далее. Но они оказались совершенно неготовыми для музыкальных занятий. Наши ребята из технологической компании разработали новую коммуникационную систему и получили очень хорошие результаты. 14 января у нас состоялся первый концерт - сеанс одновременной игры с моим пианистом, он вещал из Парижа, я был в Монако, 1 000 километров, а мы вместе играли сложнейшую сонату Штрауса, и все прошло практически без задержки".

Венгеров сообщил, что это большое достижение, которым он очень гордится. "Все прошло в очень хорошем качестве, я думаю, что даже после пандемии подобное общение онлайн пригодится, хотя, конечно, никогда не сможет заменить живое общение и с публикой, и с педагогами. Но для обучения методика, которая разработана, вполне функциональна, она экономит время на дорогу и средства, в режиме 50 на 50 - живое и онлайн общение, полагаю, она будет внедряться, в том числе в России", - рассказал Венгеров.

Музыкант поделился, что ему лично пандемия помогла снова найти семью. "Пандемия для меня лично, для нашей семьи, дала огромный толчок духовного роста. Фактически я снова познакомился со своими детьми - семи и девяти лет. Никогда так тесно с ними я раньше не общался. Наша семья укрепилась, и это здорово. Многие музыканты говорят, что пандемия помогла им в личном росте, для личных отношений".

Концертные планы

Говоря о планах на будущее, Венгеров выразил желание максимально быстро привиться вакциной "Спутник V", которую считает самой лучшей, и продолжить гастрольную программу. "Прививку еще не сделал, но очень хочу привиться русской вакциной - "Спутником", которая считается самой лучшей. Из-за коронавируса очень неудобно путешествовать, постоянно надо делать анализы, в прошлом году, в сентябре, был с концертом в Саратове, но добирался туда 45 часов. Дважды снимали с самолета из-за якобы неправильно оформленных анализов на коронавирус, едва успел. А так, через три дня у меня планируется концерт в Будапеште, потом в Дубаи. Готовлю концерт с Евгением Кисиным. Обсуждается концерт с Денисом Мацуевым. Есть планы сольных выступлений, ведь музыкальная жизнь постепенно восстанавливается", - поделился планами артист.

Музыкант также надеется получить диплом Санкт-Петербургской консерватории. "В конце прошлого года меня избрали почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории, все прошло онлайн, и я даже не успел ни мантию примерить, ни диплом получить. Я очень рад и горжусь этим званием. Это легендарная консерватория, и я счастлив быть причастным к ее деятельности. Кроме того, я являюсь почетным профессором института Ипполитова-Иванова (Государственный музыкально-педагогический институт - прим. ТАСС), который заканчивал как дирижер. С этими учебными заведениями меня тесно связывают душевно-эмоциональные контакты и жизненные корни. Я в России родился, прожил 13 лет, учился в музыкальных школах в Новосибирске и Москве, а мои педагоги (и скрипачи, и дирижеры) - выходцы из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. Я, можно сказать, на 80 процентов коренной петербуржец и очень горжусь этим".